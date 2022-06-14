Окупанти вночі обстріляли Апостолівську та Покровську громади на Дніпропетровщині

У ніч на вівторок, 14 червня, російські окупанти з "Ураганів" здійснили обстріл Апостолівської та Покровської громад у Дніпропетровській області, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Ворог знову обстріляв два райони нашої області - Криворізький і Синельниківський. Вдарив з "Ураганів" по Апостолівській та Покровській громадах. Люди попередньо не постраждали. У Покровській громаді пошкоджено будинки", - написав голова ОВА у телеграм-каналі у вівторок уранці.

Резніченко додав, що на місці обстрілу працюють піротехніки – обстежують територію.