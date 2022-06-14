Події

07:39 14.06.2022

США виділить $2,6 млрд у вигляді гуманітарної продовольчої допомоги для боротьби з голодом

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США виділить $2,6 млрд у вигляді гуманітарної продовольчої допомоги для боротьби з голодом

Для запобігання глобальній продовольчій кризі США виділить $2,6 млрд у вигляді гумпродовольчої допомоги для боротьби з голодом, повідомили в Держдепі.

"Неспровокована війна Кремля в Україні посилює глобальну кризу продовольчої безпеки. Сполучені Штати вживають заходів і пообіцяли виділити 2,6 мільярда доларів у вигляді гуманітарної продовольчої допомоги для боротьби з голодом, а протягом наступних п'яти років ще 5 мільярдів доларів", – йдеться у повідомленні у твіттері Держдепартаменту у вівторок.

 

 

 

Теги: #сша #криза #продовольча

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