США виділить $2,6 млрд у вигляді гуманітарної продовольчої допомоги для боротьби з голодом

Для запобігання глобальній продовольчій кризі США виділить $2,6 млрд у вигляді гумпродовольчої допомоги для боротьби з голодом, повідомили в Держдепі.

"Неспровокована війна Кремля в Україні посилює глобальну кризу продовольчої безпеки. Сполучені Штати вживають заходів і пообіцяли виділити 2,6 мільярда доларів у вигляді гуманітарної продовольчої допомоги для боротьби з голодом, а протягом наступних п'яти років ще 5 мільярдів доларів", – йдеться у повідомленні у твіттері Держдепартаменту у вівторок.