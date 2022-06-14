Події

07:28 14.06.2022

США намагаються запобігти купівлі країнами "вкраденого" українського зерна

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США намагаються запобігти купівлі країнами "вкраденого" українського зерна

У США працюють над тим, щоб різні країни не купували зерно, яке, на думку Вашингтона, могло бути викрадено в Україні, заявила представник Білого дому Карін Жан-П'єр у понеділок.

"Ми працюємо з іншими країнами, щоб запобігти продажу зерна, яке, найімовірніше, було вкрадено в Україні", - заявила вона під час пресбрифінгу.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що у травні США розіслали листи 14 країнам, переважно в Африці, в яких стверджувалося, що "Росія може спробувати продати українське зерно".

 

 

Теги: #сша #зерно #україна #ситуація

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