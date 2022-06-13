У боях на Донбасі наша армія та розвідка переграють росіян

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у боях на Донбасі українська армія та розвідка переграють російських військових.

За словами глави держави, українські військові вже звільнили понад 1 тис. населених пунктів від російської окупації, зупинили наступ окупаційних військ на півдні країни.

"У боях на Донбасі, а вони точно увійдуть у військову історію, як одна з найжорстокіших битв у Європі та за Європу, українська армія та наша розвідка таки тактично переграють російських військових. І це незважаючи на значну перевагу росіян у кількості техніки, а особливо – в артилерійських системах", - заявив Зеленський у відеозверненні у ніч проти вівторка.

Водночас, за його словами, ціна цієї битви для українців є дуже високою.

"Вона просто страшна. І ми щодня звертаємо увагу на те, що лише достатня кількість сучасної зброї та артилерії для України забезпечить нашу перевагу і, зрештою, кінець російським знущанням над українським Донбасом", - зазначив він.