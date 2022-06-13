Події

19:46 13.06.2022

На Вінниччині автобус зіткнувся з легковиком, четверо людей загинули

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На Вінниччині автобус зіткнувся з легковиком, четверо людей загинули

Чотири людини загинули в результаті дорожньо-транспортної пригоди в Гайсинському районі Вінницької області за участю легкового автомобіля та пасажирського автобуса, що прямував до Чехії, повідомляється у Телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"13 червня близько 16:50 у с.Кунка, Гайсинського району Вінницької області в результаті зіткнення легкового автомобіля з пасажирським автобусом "Запоріжжя-Прага" (11 пасажирів і 2 водії) загинули 3 особи, які перебували в авто, ще 1 особа у тяжкому стані була госпіталізована, але від отриманих травм людина померла", - йдеться в повідомленні.

Для деблокації тіл було залучено 5 співробітників та 1 одиницю техніки ДСНС.

 

 

 

Теги: #дтп #україна #жертви

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