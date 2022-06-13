Події

19:40 13.06.2022

Зруйновано всі мости, що ведуть до Сєвєродонецька, але місто не заблоковане

1 хв читати
Зруйновано всі мости, що ведуть до Сєвєродонецька, але місто не заблоковане

Усі мости зруйновані, але Сєвєродонецьк не заблоковано, комунікація з містом є, повідомив голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай.

"Рашисти повністю не захопили Сєвєродонецьк, частина міста під українським контролем. Усі мости, що ведуть до обласного центру, зруйновані. Евакуація і підвезення гумвантажів неможливі. Сєвєродончани, що залишилися в місті, виживають у вкрай важких умовах", - написав він у фейсбуці.

Також Гайдай наголосив, що ворог продовжує сильно обстрілювати Лисичанськ.

"Евакуація із цього міста є, гумвантажі завозяться щодня", - додав він.

За його словами, "у разі швидкого вигнання орків із Сєвєродонецька – відновити комунікації до зими не вдасться".

 

 

 

Теги: #війна #мости #луганська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:12 13.06.2022
Одна людина загинула, двох поранено внаслідок обстрілів із території Росії двох громад на Сумщині – голова ОВА

Одна людина загинула, двох поранено внаслідок обстрілів із території Росії двох громад на Сумщині – голова ОВА

22:05 13.06.2022
На сході України знищено 48 окупантів та 2 склади з боєприпасами

На сході України знищено 48 окупантів та 2 склади з боєприпасами

21:59 13.06.2022
У боях на Донбасі наша армія та розвідка переграють росіян

У боях на Донбасі наша армія та розвідка переграють росіян

21:15 13.06.2022
Кількість інвесторів у військові ОВДП з населення та бізнесу за тиждень зросла на шість тисяч

Кількість інвесторів у військові ОВДП з населення та бізнесу за тиждень зросла на шість тисяч

20:04 13.06.2022
Кулеба закликає партнерів прискорити постачання важкого озброєння Україні

Кулеба закликає партнерів прискорити постачання важкого озброєння Україні

18:51 13.06.2022
Окупанти у понеділок намагалися вести штурм на сєвєродонецькому та слов'янському напрямках, але безуспішно – Генштаб

Окупанти у понеділок намагалися вести штурм на сєвєродонецькому та слов'янському напрямках, але безуспішно – Генштаб

18:26 13.06.2022
На Харківщині виявлено та знищено штаб окупантів, їх склад боєприпасів та скупчення техніки - Нацгвардія

На Харківщині виявлено та знищено штаб окупантів, їх склад боєприпасів та скупчення техніки - Нацгвардія

16:06 13.06.2022
Ворог завдав ракетного удару по Прилуках, зафіксовано приліт трьох ракет, у чотирьох селах оголошено евакуацію через загрозу пожеж

Ворог завдав ракетного удару по Прилуках, зафіксовано приліт трьох ракет, у чотирьох селах оголошено евакуацію через загрозу пожеж

15:08 13.06.2022
У складі Інтернаціонального легіону оборони України служать представники 55 країн - речник

У складі Інтернаціонального легіону оборони України служать представники 55 країн - речник

10:50 13.06.2022
Російські війська контролюють 70% Сєвєродонецька - голова ОВА

Російські війська контролюють 70% Сєвєродонецька - голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У боях на Донбасі наша армія та розвідка переграють росіян

Роман Жадана "Інтернат" став переможцем літературної премії ЄБРР за 2022 рік

Окупанти у понеділок намагалися вести штурм на сєвєродонецькому та слов'янському напрямках, але безуспішно – Генштаб

У Бучанському районі виявили масове поховання семи розстріляних мирних жителів - поліція

Маріуполь буде звільнений, як і у 2014 році, - Зеленський

ОСТАННЄ

У результаті ворожого ракетного обстрілу Прилук жертв немає

В Одесі відновлюють багатоповерхівку, в яку влучила крилата ракета

Обстріли окупантів забрали життя трьох мешканців Донецької області в понеділок

Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Нідерландів, обговорили євроінтеграційний шлях України

Ворожий Ка-52 збили українські військові на Харківщині - 93-а ОМБр

Нацполіція заблокувала виведення активів майже семи тисяч компаній, що мали зв'язки з РФ - Єнін

Роман Жадана "Інтернат" став переможцем літературної премії ЄБРР за 2022 рік

Київрада дозволила розробити проєкт землеустрою для парку поблизу Совських ставків

У Зеленодольську в результаті нічного обстрілу пошкоджено будинки 120 жителів міста, сильні руйнування у 2 дитячих садках та ліцеї

Глава МЗС України пошкодив ногу під час занять спортом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА