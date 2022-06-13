Зруйновано всі мости, що ведуть до Сєвєродонецька, але місто не заблоковане

Усі мости зруйновані, але Сєвєродонецьк не заблоковано, комунікація з містом є, повідомив голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай.

"Рашисти повністю не захопили Сєвєродонецьк, частина міста під українським контролем. Усі мости, що ведуть до обласного центру, зруйновані. Евакуація і підвезення гумвантажів неможливі. Сєвєродончани, що залишилися в місті, виживають у вкрай важких умовах", - написав він у фейсбуці.

Також Гайдай наголосив, що ворог продовжує сильно обстрілювати Лисичанськ.

"Евакуація із цього міста є, гумвантажі завозяться щодня", - додав він.

За його словами, "у разі швидкого вигнання орків із Сєвєродонецька – відновити комунікації до зими не вдасться".