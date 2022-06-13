Події

16:12 13.06.2022

Маріуполь буде звільнений, як і у 2014 році, - Зеленський

1 хв читати
Маріуполь буде звільнений, як і у 2014 році, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у восьму річницю звільнення Маріуполя від проросійської окупації заявив, що місто буде звільнене, як це сталося і у 2014 році.

"У восьму річницю звільнення Маріуполя від проросійських терористів ми знову боремося за нього і всю Україну. Як і у 2014 році, Маріуполь знову буде звільнений. Український прапор повернеться так само, як і кожне місто та село, куди прийшли загарбники. Тому що це наша країна і наші люди!" - написав Зеленський у телеграмі.

 

Теги: #маріуполь #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:00 13.06.2022
Зеленський обговорив із президентами Польщі та Словаччини координацію діяльності щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС

Зеленський обговорив із президентами Польщі та Словаччини координацію діяльності щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС

14:20 13.06.2022
Близько ста маріупольців приїжджають на добу на підконтрольну Україні територію – мер

Близько ста маріупольців приїжджають на добу на підконтрольну Україні територію – мер

13:34 13.06.2022
Зеленський закликав учасників American Jewish Committee Global Forum подвоїти зусилля, щоб зупинити російську ненависть до людства

Зеленський закликав учасників American Jewish Committee Global Forum подвоїти зусилля, щоб зупинити російську ненависть до людства

10:12 13.06.2022
Окупанти в Маріуполі планують обмежити видачу гумдопомоги та знести зруйновані будинки до вересня – радник мера

Окупанти в Маріуполі планують обмежити видачу гумдопомоги та знести зруйновані будинки до вересня – радник мера

07:00 13.06.2022
Після конференції СОТ визначаться терміни послаблення торговельних обмежень для України

Після конференції СОТ визначаться терміни послаблення торговельних обмежень для України

06:56 13.06.2022
Росія може перетнути межу в 40 тис. загиблих військових вже в червні

Росія може перетнути межу в 40 тис. загиблих військових вже в червні

21:25 12.06.2022
Зеленський наголосив на важливості будь-якої допомоги Україні

Зеленський наголосив на важливості будь-якої допомоги Україні

07:17 12.06.2022
Президент Байден дуже поважає президента Зеленського та лідерство, яке він продемонстрував під час цієї війни – посол США

Президент Байден дуже поважає президента Зеленського та лідерство, яке він продемонстрував під час цієї війни – посол США

07:02 12.06.2022
Збереження України поза Євросоюзом працює проти Європи

Збереження України поза Євросоюзом працює проти Європи

16:19 11.06.2022
Відповідь ЄС на заявку України щодо членства покаже, чи є майбутнє в Європи – Зеленський

Відповідь ЄС на заявку України щодо членства покаже, чи є майбутнє в Європи – Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Бучанському районі виявили масове поховання семи розстріляних мирних жителів - поліція

Суд заарештував майно російського олігарха на території України на суму понад 53,4 млн грн

Голова Нацполіції: У реєстрі членів НЗФ вже понад 2 млн записів

Російські окупанти завдали ракетного удару по Прилуках, зафіксовано приліт трьох ракет - голова Чернігівської ОВА

Зеленський закликав учасників American Jewish Committee Global Forum подвоїти зусилля, щоб зупинити російську ненависть до людства

ОСТАННЄ

На Харківщині виявлено та знищено штаб окупантів, їх склад боєприпасів та скупчення техніки - Нацгвардія

У Бучанському районі виявили масове поховання семи розстріляних мирних жителів - поліція

Депутати пропонують заборонити імпорт друкованої продукції з РФ, Білорусі і тимчасово окупованих територій України

Російськомовні пісні практично зникли з ефірів українських радіостанцій, на відміну від російської мови - мовний омбудсмен

Естонія подарує Україні 35 автобусів - посол

Ворог завдав ракетного удару по Прилуках, зафіксовано приліт трьох ракет, у чотирьох селах оголошено евакуацію через загрозу пожеж

Російські окупанти на Херсонщині змушують населення здавати врожай за заниженою ціною - розвідка

Шість кораблів РФ із можливим сумарним ракетним залпом до 36 ракет перебувають у Чорному морі - Міноборони

Україна розпочинає підготовку до проведення Євробачення-2023 - заступник голови ОП Тимошенко

Суд заарештував майно російського олігарха на території України на суму понад 53,4 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА