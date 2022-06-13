Маріуполь буде звільнений, як і у 2014 році, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у восьму річницю звільнення Маріуполя від проросійської окупації заявив, що місто буде звільнене, як це сталося і у 2014 році.

"У восьму річницю звільнення Маріуполя від проросійських терористів ми знову боремося за нього і всю Україну. Як і у 2014 році, Маріуполь знову буде звільнений. Український прапор повернеться так само, як і кожне місто та село, куди прийшли загарбники. Тому що це наша країна і наші люди!" - написав Зеленський у телеграмі.