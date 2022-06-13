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16:03 13.06.2022

Російські окупанти на Херсонщині змушують населення здавати врожай за заниженою ціною - розвідка

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Російські окупанти на Херсонщині змушують населення здавати врожай за заниженою ціною - розвідка

Російські окупанти на тимчасово окупованих територіях Херсонської області змушують населення здавати до 70% урожаю для його подальшого відправлення в тимчасово окупований Крим, при цьому запропоновані ними закупівельні ціни можуть бути в 10 разів нижчими від ринкових.

"Поблизу Нової Каховки та Берислава Херсонської області ворог змушує населення здавати закупникам із Криму 70% урожаю. Закупівельні ціни подекуди становлять близько 10% від роздрібної ціни. Одночасно діє заборона на вивезення врожаю на підконтрольні Україні території. Відомі випадки, коли підприємці роздають полуницю та черешню населенню безкоштовно", - написало у телеграм-каналі Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР) у понеділок.

У свою чергу в тимчасово окупованому Маріуполі (Донецька обл.) російські загарбники пропонують місцевим жителям йти у "волонтери" для прибирання завалів на вулицях та поховання тіл у братських могилах. Як винагорода їм пропонується доступ до їжі.

Як повідомлялося з посиланням на голову Херсонської обласної військової адміністрації Геннадія Лагуту, російські війська вивозять десятки тисяч тонн зернових та овочевих культур із окупованої Херсонської області на територію раніше окупованого Криму.

 

Теги: #окупація #херсонська_область #гур_міноборони

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