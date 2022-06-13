Події

15:32 13.06.2022

Україна розпочинає підготовку до проведення Євробачення-2023 - заступник голови ОП Тимошенко

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Україна розпочинає підготовку до проведення Євробачення-2023 - заступник голови ОП Тимошенко

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що Україна розпочинає підготовку до проведення пісенного конкурсу "Євробачення" у 2023 році.

"Ми показуємо світові свою відкритість, гостинність та вміння реалізовувати масштабні проєкти. Головне питання для нас та Європейського мовного союзу - безпека", - написав Тимошенко у телеграмі у понеділок.

Він зазначив, що Міністерство оборони та Міністерство внутрішніх справ України від початку інтегровані у роботу над підготовкою до "Євробачення-2023".

"Для того, щоб забезпечити зручну логістику, а головне безпеку, розглядаємо різні локації. Які - поки що не можемо анонсувати", - написав Тимошенко.

Він подякував європейським партнерам за підтримку. "Наразі ми захищаємо не лише свою землю, а й увесь цивілізований та демократичний світ. Дякую ЗСУ за можливість планувати майбутнє!" - підсумував заступник голови ОП.

Теги: #тимошенко #євробачення

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