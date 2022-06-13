Події

13:43 13.06.2022

Суд заарештував майно російського олігарха на території України на суму понад 53,4 млн грн

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Суд заарештував майно російського олігарха на території України на суму понад 53,4 млн грн

Суд за клопотанням Офісу генерального прокурора наклав арешт на корпоративні права підприємств, що є одними з найбільших виробників мінеральної води на території України, на загальну суму понад 53,4 млн грн.

"Це цінні папери та грошові кошти, що є частками статутного капіталу підприємств, бенефіціарним власником яких є російський олігарх", - повідомляє Офіс генпрокурора в телеграм-каналі.

За даними слідства, російський олігарх із бізнесменами шляхом укладання правочинів із продажу корпоративних прав намагалися уникнути можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій і застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених законодавством України.

Кримінальне провадження було відкрито за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

Теги: #рф #арешт #майно #олігарх

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