Події

12:20 13.06.2022

Мелітопольці бойкотують продуктові магазини, відкриті окупантами, – мер

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Мелітопольці бойкотують продуктові магазини, відкриті окупантами, – мер

Жителі Мелітополя бойкотують продуктові магазини, відкриті російськими окупантами, заявляє мер міста Іван Федоров.

"Сьогодні я дізнався про те, що жителі Мелітополя масово бойкотують продуктові магазини, які відкрили рашисти, захопивши супермаркети АТБ. Туди не ходять люди. Всі купують продукти на ринках міста, бо не хочуть навіть так показувати своє сприяння колаборантам і окупантам", - сказав Федоров на онлайн-брифінгу в понеділок.

Він також зазначив, що в Мелітополі зростає спротив окупантам.

"Жителі міста об'єдналися з нашими захисниками – ЗСУ, зі спецслужбами, й сьогодні цей спротив проявляється у перешкоджанні руху бронепоїздів, руху залізницею…", - зазначив мер.

Він наголосив, що партизани діють точково.

За словами Федорова, у Мелітополі "98% жителів чекають на повернення української державності, повернення Збройних сил України".

Теги: #бойкот #мелітополь #магазини

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