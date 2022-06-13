Події

10:42 13.06.2022

Велика Британія передала Україні 5 машин швидкої допомоги

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Велика Британія передала Міністерству охорони здоров'я України п'ять машин швидкої допомоги для потреб медиків і захисників, повідомила пресслужба відомства в понеділок.

"П'ять карет швидкої медичної допомоги марки Mercedes поїхали до українських захисників і закладів охорони здоров'я, які перебувають у координації з Міністерством оборони та Міністерством внутрішніх справ", - повідомила заступниця міністра охорони здоров'я України Марія Карчевич.

За її словами, "швидкі" повністю укомплектовані необхідним обладнанням, тому можуть одразу виїжджати на виклики.

МОЗ також повідомляє, що за три місяці війни благодійні організації та уряди країн-партнерів передали Україні 320 "швидких".

Теги: #швидкі #велика_британія

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