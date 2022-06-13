Заборона на відвідування зон літнього відпочинку у Запоріжжі залишається чинною

Заборона на відвідування зон літнього відпочинку в Запоріжжі залишається чинною, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Звертаю вашу увагу на те, що рішення набуло чинності 7 квітня, воно досі актуальне і виконуватиметься до окремого розпорядження", - написав Куртєв у телеграм-каналі.

За його словами, рішення про заборону на відвідування прибережних зон водойм, зон відпочинку та парків, розташованих у межах природно-заповідних зон та лісових масивів, було схвалено на позачерговому засіданні регіональної та місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Також він додав, що питання функціонування Центрального та Правобережного пляжів Запоріжжя, а також зон відпочинку на вул. Лейтенанта Шмідта вирішуватиме регіональна та місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також виконавчий комітет.

"Наразі можу лише зазначити, що відповідні служби отримали завдання до 1 липня провести на міських пляжах підготовчі роботи та утримувати ці пляжі у належному санітарно-технічному стані", - зазначив Куртєв.

За його словами, таке ж завдання поставлене перед власниками профілакторій, санаторіїв та інших установ, за якими закріплені території водойм або місця масового відпочинку громадян.

"Ми обов'язково проінформуємо вас про всі рішення, які будуть схвалені. А поки що прошу вас не ігнорувати чинні обмеження. Пам'ятайте, що вони встановлюються для вашої безпеки", - наголосив секретар міськради.