Події

07:36 13.06.2022

Заборона на відвідування зон літнього відпочинку у Запоріжжі залишається чинною

1 хв читати
Заборона на відвідування зон літнього відпочинку у Запоріжжі залишається чинною

Заборона на відвідування зон літнього відпочинку в Запоріжжі залишається чинною, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Звертаю вашу увагу на те, що рішення набуло чинності 7 квітня, воно досі актуальне і виконуватиметься до окремого розпорядження", - написав Куртєв у телеграм-каналі.

За його словами, рішення про заборону на відвідування прибережних зон водойм, зон відпочинку та парків, розташованих у межах природно-заповідних зон та лісових масивів, було схвалено на позачерговому засіданні регіональної та місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Також він додав, що питання функціонування Центрального та Правобережного пляжів Запоріжжя, а також зон відпочинку на вул. Лейтенанта Шмідта вирішуватиме регіональна та місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також виконавчий комітет.

"Наразі можу лише зазначити, що відповідні служби отримали завдання до 1 липня провести на міських пляжах підготовчі роботи та утримувати ці пляжі у належному санітарно-технічному стані", - зазначив Куртєв.

За його словами, таке ж завдання поставлене перед власниками профілакторій, санаторіїв та інших установ, за якими закріплені території водойм або місця масового відпочинку громадян.

"Ми обов'язково проінформуємо вас про всі рішення, які будуть схвалені. А поки що прошу вас не ігнорувати чинні обмеження. Пам'ятайте, що вони встановлюються для вашої безпеки", - наголосив секретар міськради.

 

 

 

Теги: #запоріжжя #відпочинок #зони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:44 07.06.2022
ППО збила ракету в районі Запоріжжя

ППО збила ракету в районі Запоріжжя

21:20 05.06.2022
Зеленський відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області

Зеленський відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області

21:01 05.06.2022
Зеленський відвідав Запоріжжя

Зеленський відвідав Запоріжжя

07:29 01.06.2022
У Запоріжжі почали прибирати захисні споруди

У Запоріжжі почали прибирати захисні споруди

08:27 25.05.2022
У результаті ракетного удару по Запоріжжю попередньо загинула одна людина, троє – поранено

У результаті ракетного удару по Запоріжжю попередньо загинула одна людина, троє – поранено

07:21 18.05.2022
Депутати Запорізької міськради виділили 32 млн грн на фінансування добробатів та Нацгвардії

Депутати Запорізької міськради виділили 32 млн грн на фінансування добробатів та Нацгвардії

12:20 12.05.2022
СБУ запобігла теракту в Запоріжжі й затримала його виконавця

СБУ запобігла теракту в Запоріжжі й затримала його виконавця

11:04 12.05.2022
Російські війська запустили крилату ракету по Запоріжжю, горить приватна будівля

Російські війська запустили крилату ракету по Запоріжжю, горить приватна будівля

13:08 10.05.2022
Окупанти обстріляли автомобіль із цивільними поблизу Запоріжжя, одна людина загинула

Окупанти обстріляли автомобіль із цивільними поблизу Запоріжжя, одна людина загинула

11:43 10.05.2022
Інформація про заборону виїзду із Запоріжжя є російським фейком – секретар міськради

Інформація про заборону виїзду із Запоріжжя є російським фейком – секретар міськради

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Втрати військ РФ в Україні сягнули 32300 осіб і 1432 танків – Генштаб ЗСУ

Понад 815 дітей постраждали від початку повномасштабної агресії РФ в Україні

Ворог веде наступальні дії на Донецькому напрямку, перекинув понад 80 одиниць озброєння та військової техніки

Після конференції СОТ визначаться терміни послаблення торговельних обмежень для України

Сприйняття Росії у світі визначають поранені та вбиті діти, а не Петро Перший – Зеленський

ОСТАННЄ

Держприкордонслужба України: РФ продовжує обстрілювати прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей

Втрати військ РФ в Україні сягнули 32300 осіб і 1432 танків – Генштаб ЗСУ

До Польщі приїхав новий посол України Василь Зварич

Окупанти знову вдарили по Сумщині з мінометів - Живицький

Понад 815 дітей постраждали від початку повномасштабної агресії РФ в Україні

Бійці ЗС України відбили ворожий штурм на двох напрямках в Луганській області, але ворог відновив наступ поблизу Золотого

Через ворожі обстріли на Харківщині за добу вигоріло понад восьми гектарів екосистем

На Південному напрямку втрати ворога склали 22 особи та вісім одиниць техніки

Від початку російського вторгнення харківські поліцейські затримали 288 зловмисників

Жительку Бахмута викрили у колабораціонізмі та співпраці з країною-агресором

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА