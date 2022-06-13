Події

07:32 13.06.2022

Екскомандир полку "Азов" підтвердив повернення до Києва 220 тіл загиблих на "Азовсталі" бійців

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Екскомандир полку "Азов" підтвердив повернення до Києва 220 тіл загиблих на "Азовсталі" бійців

Тіла 220 загиблих "азовців" на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі прибули до Києва, повідомив екскомандир полку Максим Жорін.

"Можу підтвердити два обміни – тіла 220 загиблих вже зараз перебувають у Києві, приблизно третина – це азовці, йде процес впізнання. Не всі деталі можна розкривати, але якась інформація вже доступна, якою вирішив поділитися", - написав Жорін у телеграм-каналі в неділю.

Він також закликав журналістів поширювати об'єктивні та перевірені дані.

 

 

 

Теги: #азов #загиблі #тіла

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