Події

07:10 13.06.2022

На Харківщині проводяться позапланові перевірки цін на пальне, виявлено численні порушення

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На Харківщині проводяться позапланові перевірки цін на пальне, виявлено численні порушення

Головне управління (ГУ) Держпродспоживслужби у Харківській області спільно з Нацполіцією проводить позапланові перевірки дотримання суб'єктами господарювання вимог щодо встановлення цін на пальне.

"За травень та першу декаду червня проведено 18 позапланових перевірок... У 16 випадках виявлено порушення", - повідомляється на сайті ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області.

За результатами проведених перевірок було ухвалено рішення про застосування до господарських суб'єктів адміністративно-господарських санкцій на загальну суму 290,69 тис.грн.

"Завдяки спільним діям ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області та Управлінню стратегічних розслідувань у Харківській області роздрібна ціна бензину А-92 та А-95 на території Харкова та області знизилася в середньому на 10 гривень, дизельного палива на 7 гривень", - повідомив в.о. начальника ГУ Держспоживслужби у Харківській області Олександра Овчаренка. Перевірки дотримання суб'єктами господарювання на роздрібному ринку палива вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін тривають.

 

 

 

Теги: #перевірки #харківська_область #пальне

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