Після конференції СОТ визначаться терміни послаблення торговельних обмежень для України
Президент України Володимир Зеленський заявив про продовження роботи щодо полегшення доступу українських товарів на всі важливі ринки світу.
"Вже скасовано мита у торгівлі з Європейським Союзом. Сполучені Штати Америки вже використовують безмитний режим для української сталі. Канада скасувала мита. Такий самий режим запрацює найближчим часом із Великою Британією. Очікуємо на лібералізацію торгівлі від Австралії", - сказав він у традиційному відеозверненні в неділю увечері.
За його словами, "сьогодні розпочалася міністерська конференція членів Світової організації торгівлі (СОТ). Перед її початком представники 57 держав зібралися на спеціальний захід солідарності з Україною, і я вдячний їм – кожному та кожній – за це".
"А за результатами цієї міжурядової конференції дізнаємося, зокрема, і про терміни ухвалення рішення про торговельні послаблення для України ще від Швейцарії, Норвегії, Ліхтенштейну, Ісландії", - сказав він.