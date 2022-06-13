Події

07:00 13.06.2022

Після конференції СОТ визначаться терміни послаблення торговельних обмежень для України

1 хв читати
Після конференції СОТ визначаться терміни послаблення торговельних обмежень для України

Президент України Володимир Зеленський заявив про продовження роботи щодо полегшення доступу українських товарів на всі важливі ринки світу.

"Вже скасовано мита у торгівлі з Європейським Союзом. Сполучені Штати Америки вже використовують безмитний режим для української сталі. Канада скасувала мита. Такий самий режим запрацює найближчим часом із Великою Британією. Очікуємо на лібералізацію торгівлі від Австралії", - сказав він у традиційному відеозверненні в неділю увечері.

За його словами, "сьогодні розпочалася міністерська конференція членів Світової організації торгівлі (СОТ). Перед її початком представники 57 держав зібралися на спеціальний захід солідарності з Україною, і я вдячний їм – кожному та кожній – за це".

"А за результатами цієї міжурядової конференції дізнаємося, зокрема, і про терміни ухвалення рішення про торговельні послаблення для України ще від Швейцарії, Норвегії, Ліхтенштейну, Ісландії", - сказав він.

 

 

Теги: #зеленський #торговельні_обмеження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:56 13.06.2022
Росія може перетнути межу в 40 тис. загиблих військових вже в червні

Росія може перетнути межу в 40 тис. загиблих військових вже в червні

21:25 12.06.2022
Зеленський наголосив на важливості будь-якої допомоги Україні

Зеленський наголосив на важливості будь-якої допомоги Україні

07:17 12.06.2022
Президент Байден дуже поважає президента Зеленського та лідерство, яке він продемонстрував під час цієї війни – посол США

Президент Байден дуже поважає президента Зеленського та лідерство, яке він продемонстрував під час цієї війни – посол США

07:02 12.06.2022
Збереження України поза Євросоюзом працює проти Європи

Збереження України поза Євросоюзом працює проти Європи

16:19 11.06.2022
Відповідь ЄС на заявку України щодо членства покаже, чи є майбутнє в Європи – Зеленський

Відповідь ЄС на заявку України щодо членства покаже, чи є майбутнє в Європи – Зеленський

14:41 11.06.2022
Зеленський проігнорував попередження про напад, заявив Байден. У Києві не згодні

Зеленський проігнорував попередження про напад, заявив Байден. У Києві не згодні

14:04 11.06.2022
Знаходити порозуміння з Росією занадто пізно – Зеленський

Знаходити порозуміння з Росією занадто пізно – Зеленський

13:58 11.06.2022
Світ має вживати заходів для запобігання насильству - Зеленський, відповідаючи на запитання про ставлення Китаю до Тайваню

Світ має вживати заходів для запобігання насильству - Зеленський, відповідаючи на запитання про ставлення Китаю до Тайваню

13:05 11.06.2022
Росія хоче повернути світ у часи, коли життя людей не мало значення – Зеленський на Азійському саміті

Росія хоче повернути світ у часи, коли життя людей не мало значення – Зеленський на Азійському саміті

20:03 10.06.2022
Зеленський зустрівся в Києві з міністром оборони Великої Британії

Зеленський зустрівся в Києві з міністром оборони Великої Британії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ворог веде наступальні дії на Донецькому напрямку, перекинув понад 80 одиниць озброєння та військової техніки

Сприйняття Росії у світі визначають поранені та вбиті діти, а не Петро Перший – Зеленський

Зеленський наголосив на важливості будь-якої допомоги Україні

Із 2450 км фронту активні бойові дії ведуться на 1105 км

ЗС України вдалося зупинити ворога у Сєвєродонецьку

ОСТАННЄ

Ворог веде наступальні дії на Донецькому напрямку, перекинув понад 80 одиниць озброєння та військової техніки

На Харківщині проводяться позапланові перевірки цін на пальне, виявлено численні порушення

Глава МАГАТЕ підтвердив поновлення передачі даних із окупованої ЗАЕС, але наполягає на візиті на неї

На сході України в неділю знищено 18 окупантів та склад їх боєприпасів

13 червня: Цей день в Україні та в світі

Ворог знову обстріляв Сумську область, постраждалих немає

Сприйняття Росії у світі визначають поранені та вбиті діти, а не Петро Перший – Зеленський

Посол Мельник очікує від канцлера ФРН Шольца виконання обіцянок щодо постачання Україні зброї та її вступу до ЄС

Залужний обговорив із Міллі постачання озброєння та попросив у найкоротші терміни поставити більше артсистем

Із 2450 км фронту активні бойові дії ведуться на 1105 км

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА