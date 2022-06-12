Залужний обговорив із Міллі постачання озброєння та попросив у найкоротші терміни поставити більше артсистем

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний та голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі обговорили питання поставок Україні озброєння та сценарії подальшого розвитку ситуації.

"Я вкотре повторив генералу Міллі своє прохання - у найкоротші терміни допомогти нам отримати більше артилерійських систем калібру 155 мм... Ми обмінялися думками про хід передачі і застосування вже наданого озброєння, провели аналогії з ленд-лізом часів Другої світової війни і обговорили сценарії подальшого розвитку ситуації", - написав Залужний у фейсбуці в неділю ввечері.

Він також повідомив, що поділився із Міллі стратегічними цілями Генштабу ЗСУ. "Розуміння стратегії нашої збройної боротьби і проведення операцій допоможе забезпечити прозорість взаємин з партнерами, чіткі і зрозумілі кількісні та часові рамки міжнародної технічної допомоги, про яку ми просимо", - зазначив Залужний.