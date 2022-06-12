Події

20:14 12.06.2022

Під Сєвєродонецьком загинув колишній британський військовий

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Громадянин Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Джордан Ґетлі загинув у ході боїв на сході України, повідомив його батько Дін Ґетлі.

"Вчора, 10 червня, ми отримали жахливу новину про те, що нашого сина Джордана було вбито в місті Сєвєродонецьк, Україна. Джордан залишив британську армію в березні цього року, щоб продовжити свою кар'єру солдата в інших областях. Війна з Європою почалася, тому, ретельно подумавши, він вирушив на Україну, щоб допомогти", - написав Дін Гетлі у фейсбуці.

За його словами, Джордан займався зокрема навчанням українських військових.

"Джордан та його команда так пишалися своєю роботою, і він часто казав мені, що місії, які вони виконують, небезпечні, але необхідні. Він любив свою роботу, і ми дуже ним пишаємося. Він справді був героєм і назавжди залишиться у наших серцях" , – написав батько загиблого.

За інформацією британського телеканалу Sky News, Джордан Гетлі став другим громадянином Сполученого Королівства, який загинув на війні в Україні. Раніше повідомлялося про загибель 36-річного Скотта Сіблі наприкінці квітня, який також був колишнім військовослужбовцем британських збройних сил.

 

 

 

 

 

Теги: #жертви #війна #британія

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