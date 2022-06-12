Події

19:41 12.06.2022

Україна готова перевести своє озброєння на стандарти НАТО за місяць

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Україна готова перевести своє озброєння на стандарти НАТО за місяць

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що українські військовослужбовці освоїли артилерію, поставлену з країн Заходу лише за два тижні, а сама Україна готова перевести своє озброєння на стандарти НАТО протягом місяця.

"Як сказав товариш Черчилль, дайте нам інструменти, і ми закінчимо роботу", - сказав Резніков в інтерв'ю британському виданню The Economist, опублікованому в неділю.

При цьому він наголосив, що Україні потрібна допомога західних союзників у озброєнні, "причому швидко, тому що ціна будь-якої затримки вимірюється українською кров'ю".

Видання зазначає, що Резніков відзначає наявність тріщин у західному альянсі, але намагається бути чемним, називаючи втому союзників "природною психологічною реакцією на стрес", що їхні лідери мають "зобов'язання продумувати наслідки" і що політики мають "внутрішні проблеми", про які треба турбуватися.

Водночас, глава відомства зазначив, що деякі союзники України більше говорять про права людини та свободи, ніж захищають їх. "Бюрократія і прагматизм Заходу виявилися набагато сильнішими за його цінності", - сказав Резніков.

"Або світ не зовсім розуміє, що відбувається, або розуміє, втомився та задовольняється загибеллю кількох українців", - зазначив міністр оборони України, коментуючи заголовки західних ЗМІ.

Він наголосив, що український народ ніколи не піде на територіальні поступки окупантам. "Вони намагаються створити достатньо хаосу, паніки та страху, щоб змусити нас підписати акт про капітуляцію… Це не спрацювало. Ми навіть близько не підійшли до такого настрою", - сказав Резніков.

 

 

 

Теги: #нато #міноборони #зброя

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