Окупанти обстріляли Дніпропетровську область, у Покровській громаді загинула жінка – голова ОВА

Жителька Покровської об'єднаної територіальної громади Синельниківського району Дніпропетровської області загинула внаслідок обстрілу російськими окупантами в неділю вдень, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У своєму Телеграм-каналі він поінформував, що обстрілу також зазнала Зеленодольська об'єднана територіальна громада Криворізького району Дніпропетровської області, там обійшлося без жертв.

"Ворог обстріляв одразу два райони – Синельниківський та Криворізький. У Покровській громаді загинула жінка. Зруйнований будинок. У Зеленодольській громаді сталося займання у міському парку. Ворог ударив по ньому з "Ураганів". Вогонь рятувальники утихомирили. На щастя, обійшлося без постраждалих", – написав Резніченко.