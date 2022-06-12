Події

16:18 12.06.2022

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область, у Покровській громаді загинула жінка – голова ОВА

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Окупанти обстріляли Дніпропетровську область, у Покровській громаді загинула жінка – голова ОВА

Жителька Покровської об'єднаної територіальної громади Синельниківського району Дніпропетровської області загинула внаслідок обстрілу російськими окупантами в неділю вдень, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У своєму Телеграм-каналі він поінформував, що обстрілу також зазнала Зеленодольська об'єднана територіальна громада Криворізького району Дніпропетровської області, там обійшлося без жертв.

"Ворог обстріляв одразу два райони – Синельниківський та Криворізький. У Покровській громаді загинула жінка. Зруйнований будинок. У Зеленодольській громаді сталося займання у міському парку. Ворог ударив по ньому з "Ураганів". Вогонь рятувальники утихомирили. На щастя, обійшлося без постраждалих", – написав Резніченко. 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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