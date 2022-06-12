Події

14:34 12.06.2022

В Україні очікуються короткочасні дощі та поступове зниження температури

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В Україні очікуються короткочасні дощі та поступове зниження температури

У найближчі дві доби через територію України будуть переміщатися атмосферні фронти, зумовлюючи майже всюди короткочасні дощі, переважно невеликі, і поступове зниження температури.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у понеділок вночі, 13 червня, в Україні без опадів, вдень у східних, південно-східних, Волинській та Львівській областях короткочасні дощі, грози. Вітер північний, 3-8 м/с.

Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°, вдень 27-32°.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 28-30°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 13 червня найвища температура вдень (33,6°) була в 1946 році, найнижча вночі (4,8°) в 1885 році.

У вівторок вночі, 14 червня, у західних областях, вдень в Україні, крім заходу, місцями короткочасні дощі, грози, вдень на півдні та сході в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18, на півдні 17-22, у західних областях 9-14; вдень 27-32°, у західних та північних областях 20-25°.

У Києві у вівторок вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 23-25°.

Станом на 09:00 12 червня температура води в Чорному морі становила 23-24°, в Дніпрі біля Києва - 23°.

Теги: #погода #прогноз

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