Події

08:12 12.06.2022

У результаті обстрілів Лисичанська загинула жінка

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У результаті обстрілів Лисичанська загинула жінка

У результаті ворожих обстрілів у Лисичанську Луганської області загинула жінка, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"(…) У Лисичанську загинула жінка. Поранених жінок та чоловіків з Лисичанська госпіталізовано до лікарень інших областей", - написав Гайдай у телеграм-каналі в неділю вранці.

Також голова ОВА зазначив, що "вчора ворог вкотре влучив в "Азот", а саме на територію транспортного цеху, де сталося займання ГСМ. Постраждало і одне з приміщень ТОВ "НВО "Сєвєродонецький Склопластик". Росіяни поцілили в полігон рятувальників, розташований за містом. Під масований обстріл потрапили селища Павлоград та Синецький під Сєвєродонецьком".

За добу через обстріл "по 10 будинків росіяни знищили в Золотому і Врубівці, два – в Миколаївці. У Лисичанську – чотири, а також торговельний центр та магазин".

 

 

 

 

Теги: #жертви #обстріли #луганська_область

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