Події

20:44 11.06.2022

Кількість жертв в результаті ворожого обстрілу Коробочкиного на Харківщині зросла до п’яти

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Кількість жертв в результаті ворожого обстрілу Коробочкиного на Харківщині зросла до п’яти

Кількість мирних жителів, які загинули в результаті обстрілу російськими військами с.Коробочкине Харківської області увечері 10 червня, збільшилася до 5 людей.

"Влучили до приватного житлового будинку. Загинули 5 цивільних осіб, які проживали в ньому. Домоволодіння повністю зруйноване", - написав заступник начальника ГУ Нацполіції у Харківській області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що з-під завалів приватного будинку, зруйнованого внаслідок вечірнього ворожого обстрілу Коробочкина, рятувальники дістали тіла 4 людей (2 чоловіки та 2 жінки). Ще 1 особа була поранена.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріл #харківщина

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