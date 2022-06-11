Глава МЗС Чехії підтвердив інформацію про загибель чеського добровольця в Україні

Міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський підтвердив інформацію про загибель громадянина Чехії в Україні, повідомляють чеські ЗМІ.

"Міністр закордонних справ Ян Липавський підтвердив інформацію про загибель громадянина Чехії в Україні. Чоловік загинув на Донбасі в п'ятницю в боях з російською армією. За наявною інформацією, він був першим із чеських добровольців, які вступили до лав українських збройних сил", - йдеться у повідомленні České noviny у суботу.

"Я можу підтвердити, що один громадянин Чехії загинув в Україні, що це сталося на Донеччині", - цитує видання слова Липавського. Повідомляється, що МЗС Чехії розслідує обставини загибелі військового, "перебуває на зв'язку з українською владою і намагається зв'язатися із сім'єю загиблого, тіло якого у неділю мають перевезти до Харківської області".

Відомо, що загиблий був із Тршебича. Чеське телебачення заявило, що він загинув від влучення мінометної гранати.

"Сто чеських добровольців отримали дозвіл від президента Мілоша Земана вступити до лав української армії у травні, але подробиць про фактичну кількість немає. За інформацією Града, 11 травня глава держави дозволив 103 чехам увійти до складу збройних сил України", - зазначають České noviny.