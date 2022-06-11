Корнієнко: Щойно дозволить безпека, Рада повернеться до довоєнного режиму роботи

За першої можливості Верховна Рада повернеться до довоєнного режиму роботи, заявив перший заступник голови українського парламенту Олександр Корнієнко.

"Якщо відповідні органи дадуть "зелене світло" безпеці, ми одразу повернемося", - сказав Корнієнко в ефірі "Радіо НВ", про що повідомляє сайт Верховної Ради.

Корнієнко повідомив, що нині частина народних обранців перебуває у відрядженнях у країнах Європи.

"Багато депутатів зараз за кордоном: зараз приблизно 15 людей. Наступного тижня буде ще більше, оскільки у нас дуже велика делегація на чолі з Давидом Арахамією відбуває у США", - зазначив Корнієнко.