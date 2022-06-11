Події

20:04 11.06.2022

В Одесі на пляжі підірвався чоловік, влада закликає городян не виходити на узбережжя

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В Одесі на пляжі підірвався чоловік, влада закликає городян не виходити на узбережжя

В Одесі під час відпочинку на пляжі чоловік підірвався на невідомому предметі, повідомляє Одеська міська рада з посиланням на ОК "Південь".

"На одному з пляжів Одеської області чоловік підірвався на невідомому предметі. Сім'я, незважаючи на заборону, прийшла відпочивати на узбережжя. Поки мати з сином розкладали речі, батько вирішив заміряти глибину та температуру води. За кілька хвилин у воді пролунав вибух, чоловік отримав поранення, несумісні з життям", - зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.

У міськраді закликали не ігнорувати заборону на відвідування узбережжя та купання у замінованому морі.

"Звертаємо увагу всіх громадян, що попередження про небезпеку – це справжня турбота про ваше життя та здоров'я. Дотримання цих обмежень набагато ефективніше за відпочинок, що може закінчитися летально", - наголошується в повідомленні.

 

 

 

Теги: #одеса #мінування #узбережжя

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