Рада сприятиме успішній роботі Незалежної комісії ООН з розслідування злочинів РФ

Верховна Рада України сприятиме успішній роботі Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування злочинів, пов'язаних із агресією Російської Федерації, що прибула в Україну, заявила заступник голови ВР на зустрічі з представниками місії.

"Запевнила наших колег у важливості роботи Комісії та підтримці її діяльності Парламентом України. Верховна Рада України надає великого значення роботі Незалежної міжнародної комісії ООН. Парламент готовий всебічно сприяти її діяльності", – цитує Кондратюк пресслужба українського парламенту.

Основне завдання цієї Комісії – встановити підозрюваних, зібрати докази та підготувати матеріали, щоб ніхто не уникнув покарання.

Заступник голови парламенту акцентувала, що окрім злочину агресії, Росія вчиняє в Україні воєнні злочини та злочини проти людяності, що свідчать про геноцид українського народу.

"Наші правоохоронні органи ведуть розслідування більш ніж 16 тисяч воєнних злочинів та злочинів агресії, скоєних з 24 лютого 2022 року, зокрема, з приводу понад п'яти тисяч убивств та шести тисяч поранень мирних жителів. На жаль, ці цифри зростають щодня", – наголосила Кондратюк і додала, що окреме розслідування проводиться за фактом злочину геноциду.

У свою чергу представники Комісії зазначили, що їм доручено провести, згідно з міжнародними стандартами, окреме розслідування порушення міжнародного права у сфері прав людини та міжнародного гуманітарного права у Київській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях наприкінці лютого та березні 2022 року.

Крім того, віцеспікер звернула увагу Комісії ООН, що її діяльність має охоплювати не лише поточні події, а й їхні першопричини: закликала вивчити факти та злочини Росії, які відбувалися у тимчасово окупованому Криму, Донецькій і Луганській областях протягом останніх 8 років.