Резніков зустрівся з міністром оборони Великої Британії

Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся в Києві з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом, сторони провели продуктивну розмову.

"Мені було приємно зустрітися з нашим великим другом Беном Воллесом. Сьогодні у нас відбулася продуктивна і відверта розмова. Дякую Великій Британії за залізну підтримку України. Ми ніколи не здамося - написав Резніков у Twitter.

Також Резніков подарував Воллесу символічну футболку "Авіація Галичини".