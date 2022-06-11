Події

14:13 11.06.2022

Резніков зустрівся з міністром оборони Великої Британії

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Резніков зустрівся з міністром оборони Великої Британії

Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся в Києві з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом, сторони провели продуктивну розмову.

"Мені було приємно зустрітися з нашим великим другом Беном Воллесом. Сьогодні у нас відбулася продуктивна і відверта розмова. Дякую Великій Британії за залізну підтримку України. Ми ніколи не здамося - написав Резніков у Twitter.

Також Резніков подарував Воллесу символічну футболку "Авіація Галичини".

 

Теги: #міноборони #резніков

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