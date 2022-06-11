В Україні тепло, місцями короткочасні дощі, грози

В Україні в неділю вночі в Карпатах, вдень у північних (крім Житомирської), Вінницькій, Харківській та Одеській областях місцями короткочасні дощі, грози; на решті територій без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 29-34°, у західних областях 23-28°; на високогір'ї Карпат протягом доби 10-16°.

У Києві 12 червня вночі без суттєвих опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 28-30°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 12 червня найвища температура вдень була 34,0° у 2010 р., найнижча вночі 5,2° у 1950 р.

У понеділок, 13 червня, вдень у східній частині та західних областях місцями короткочасні дощі, грози, в окремих районах, град, шквали 15-20 м/сек; на решті територій без опадів. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура в західних областях вночі 10-15°, вдень 23-28°; на решті територій вночі 14-19°, на півдні до 22°, вдень 28-33°, у північних областях 25-30°.

У Києві 13 червня без опадів; температура вночі 17-19°, вдень 27-29°. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с.

11 червня на 9 годину температура води в Чорному морі становила 21-22°, у Дніпрі біля Києва 22°.