Події

13:11 11.06.2022

В Україні тепло, місцями короткочасні дощі, грози

1 хв читати
В Україні тепло, місцями короткочасні дощі, грози

В Україні в неділю вночі в Карпатах, вдень у північних (крім Житомирської), Вінницькій, Харківській та Одеській областях місцями короткочасні дощі, грози; на решті територій без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 29-34°, у західних областях 23-28°; на високогір'ї Карпат протягом доби 10-16°.

У Києві 12 червня вночі без суттєвих опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 28-30°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 12 червня найвища температура вдень була 34,0° у 2010 р., найнижча вночі 5,2° у 1950 р.

У понеділок, 13 червня, вдень у східній частині та західних областях місцями короткочасні дощі, грози, в окремих районах, град, шквали 15-20 м/сек; на решті територій без опадів. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура в західних областях вночі 10-15°, вдень 23-28°; на решті територій вночі 14-19°, на півдні до 22°, вдень 28-33°, у північних областях 25-30°.

У Києві 13 червня без опадів; температура вночі 17-19°, вдень 27-29°. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с. 

11 червня на 9 годину температура води в Чорному морі становила 21-22°, у Дніпрі біля Києва 22°.

Теги: #погода #прогноз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:03 10.06.2022
В Україні у найближчих дві доби переважно без опадів

В Україні у найближчих дві доби переважно без опадів

13:44 08.06.2022
Україна очікує від саміту НАТО дива, але передумов для цього немає - Кулеба

Україна очікує від саміту НАТО дива, але передумов для цього немає - Кулеба

12:14 08.06.2022
Найближчі дні в Україні будуть теплі, в деяких областях дощі

Найближчі дні в Україні будуть теплі, в деяких областях дощі

11:01 08.06.2022
СБ погіршив прогноз інфляції в Україні до 20% до кінця 2022 р.

СБ погіршив прогноз інфляції в Україні до 20% до кінця 2022 р.

13:05 06.06.2022
В Україні у вівторок очікується тепла погода, без опадів

В Україні у вівторок очікується тепла погода, без опадів

12:42 05.06.2022
В Україні очікується тепла погода, місцями короткочасні дощі та грози

В Україні очікується тепла погода, місцями короткочасні дощі та грози

13:43 04.06.2022
У неділю в Україні пройдуть грозові дощі, в окремих районах град

У неділю в Україні пройдуть грозові дощі, в окремих районах град

14:14 01.06.2022
Валютний курс може встановитися на позначці близько $40 грн/$ - Concorde Capital

Валютний курс може встановитися на позначці близько $40 грн/$ - Concorde Capital

13:41 01.06.2022
На відновлення України, найімовірніше, знадобляться сотні мільярдів євро чи доларів – посол ЄС

На відновлення України, найімовірніше, знадобляться сотні мільярдів євро чи доларів – посол ЄС

13:01 01.06.2022
В Україні очікується тепла й дощова погода, подекуди грози

В Україні очікується тепла й дощова погода, подекуди грози

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Держприкордонслужба через місяць знову фіксує чистий відтік людей з України через західний кордон

Росія хоче повернути світ у часи, коли життя людей не мало значення – Зеленський на Азійському саміті

Президент Єврокомісії прибула до Києва

Глава Луганської ОВА: інформація про блокування заводу "Азот" - брехня, яку поширюють російські пропагандисти

У результаті збройної агресії РФ в Україні загинуло 287 дітей, понад 492 поранені

ОСТАННЄ

Тупицькому загрожує відповідальність за незаконний перетин держкордону в період воєнного стану – нардеп

Держприкордонслужба через місяць знову фіксує чистий відтік людей з України через західний кордон

Росія хоче повернути світ у часи, коли життя людей не мало значення – Зеленський на Азійському саміті

СБУ знешкодила російську агентуру, яка планувала коригувати ракетні обстріли Дніпра

Президент Єврокомісії прибула до Києва

Ворог посилив обстріли на Харківщині, за добу 4 загиблих, 6 поранених

Україна розраховує на рішення Євросоюзу про надання статусу кандидата на членство в ЄС вже в червні - Жовква

У Печерському районі Києва сталася пожежа в ресторані,

Глава Луганської ОВА: інформація про блокування заводу "Азот" - брехня, яку поширюють російські пропагандисти

Російські окупанти за добу вдарили по 13 населених пунктах Донецької області, є поранені і загиблі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА