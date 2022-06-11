Ворог вночі обстріляв з мінометів Ворожбу та територію Шалигінської громади на Сумщині

Російські війська вночі обстріляли з мінометів будинки жителів і лінії електропередач в м. Ворожба, а також вдарили по території Шалигінської громади Сумської області, жертв немає, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Живицький.

"О пів на першу ночі ворог зі своєї території мінометним вогнем пошкодив будинки цивільних мешканців Ворожби та лінії електропередач. Близько 5 прильотів, в декількох будинках вибиті вікна, пошкоджені стіни. Люди, на щастя, не постраждали", - написав він у Facebook.

Також ближче до першої години ночі російські війська 8 разів вдарили з міномета по території Шалигінської громади.

"Жертв і руйнувань немає", - додав голова ОВА.