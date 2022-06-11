У Харківській області внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено супермаркет, підприємство, склади та 32 житлові будинки

За минулу добу обстрілів від ЗС РФ зазнали житлові квартали, адміністративні, соціальні, торговельні та інфраструктурні об'єкти в Харкові та населених пунктах області (с. Лебяже, смт. Чкаловське, смт. Печеніги Чугуївського району, м. Золочів, м. Дергачі).

"У Харкові унаслідок обстрілу пошкоджено приміщення підприємства та супермаркету. Крім того, пошкоджень зазнали 32 житлових будинки в різних районах області, склади, 11 транспортних засобів, зокрема чотири вантажівки з зерном, а також газопровід високого тиску", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області,

Унаслідок ворожих обстрілів без газопостачання залишилися Дергачі, Мала Данилівка, Лужок та Караван.

Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти документують всі факти пошкодження будинків та інших споруд на території регіону внаслідок обстрілів, скоєних російськими військовими, та пожеж. Ці матеріали будуть передані в СБУ.