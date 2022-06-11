Двоє людей поранено в результаті обстрілу Зеленодольської та Широківської громад

Російські окупанти у п'ятницю обстріляли Зеленодольську та Широківську громади на Дніпропетровщині, госпіталізовано двох поранених, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У Криворізькому районі ворог поцілив по двом громадам - Зеленодольській та Широківській. Бив населені пункти і з артилерії, і з "Ураганів". Двоє людей поранені. Вони у лікарні. Пошкоджено будинки, старостат, будинок культури. Село Велика Костромка без світла та газу", - написав Резніченко в телеграм-каналі у суботу вранці.