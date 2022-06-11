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07:23 11.06.2022

США не шукають конфлікту в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, але готові захищати свої інтереси - Пентагон

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США не шукають конфлікту в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, але готові захищати свої інтереси - Пентагон

Сполучені Штати не хочуть конфлікту чи холодної війни в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, але готові захищати свої інтереси, заявив міністр оборони США Ллойд Остін, виступаючи на міжнародній конференції "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі.

"Ми не шукаємо конфронтації чи конфлікту. США не хочуть нової холодної війни чи розколу регіону на ворожі блоки", - сказав Остін.

За його словами, Вашингтон відкритий дипломатії, але при цьому "цілком готовий стримувати і відображати агресію".

"Ми захищатимемо наші інтереси, не здригнувшись", - сказав Остін.

"Але ми також будемо працювати над нашим баченням цього регіону: розширення безпеки, а не поділ, що зростає. Я, як і раніше, вважаю, що великі держави несуть велику відповідальність. І тому ми зробимо свій внесок у те, щоб відповідально керувати цією напруженістю - запобігати конфліктам і прагнути миру та процвітання", - зазначив він.

Остін заявив, що США продовжать "підтримувати своїх друзів, які обстоюють свої права".

Глава Пентагону повідомив, що його країна докладає всіх зусиль "для розробки нових можливостей, які дозволять нам ще впевненіше стримувати агресію".

"І ми знаходимося на порозі створення прототипів високоенергетичних лазерів, які можуть протистояти ракетам. І ми розробляємо інтегровані датчики, які працюють на стику кібернетики, радіоелектронної боротьби та радіолокаційного зв'язку. Все це допомагає нам робити ще більше, щоб стояти пліч-о-пліч з нашими друзями", - уклав міністр оборони США.

 

 

Теги: #сша #атр #пентагон #позиція

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