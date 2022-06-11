Події

07:08 11.06.2022

Українські війська продовжують зупиняти окупантів, наскільки вистачає зброї

1 хв читати
Українські війська продовжують зупиняти окупантів, наскільки вистачає зброї

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська продовжують зупиняти російських окупантів, наскільки вистачає зброї.

"Росія хоче розбити кожне місто Донбасу. Кожне. І це не перебільшення. Як Волноваху, як Маріуполь. Усі ці руїни в колись щасливих містах. Чорні сліди від пожеж. Воронки від вибухів. Це і є все, що може дати Росія сусідам, Європі, світу", - заявив Зеленський у відеозверненні у ніч на суботу.

"Мабуть, це найбільш швидкий приклад повної деградації будь-якої держави – той шлях, який пройшла Росія за 107 днів війни", - додав він.

Глава держави наголосив, що українські військові роблять усе, щоб зупинити наступ окупантів, наскільки це можливо.

"Наскільки вистачає важкої зброї, сучасної артилерії. Усього того, що ми запитували і продовжуємо запитувати в наших партнерів", - зазначив президент.

Теги: #війна #військові

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:26 11.06.2022
На війні загинув офіцер і військовий журналіст Олексій Чубашев

На війні загинув офіцер і військовий журналіст Олексій Чубашев

21:07 10.06.2022
На сході України знищено 30 окупантів і 6 одиниць їх техніки

На сході України знищено 30 окупантів і 6 одиниць їх техніки

20:19 10.06.2022
Будівельна галузь за три місяці війни скоротилася на 70%, собівартість будівництва зросла на 20% - СЕО ПБГ "Ковальська"

Будівельна галузь за три місяці війни скоротилася на 70%, собівартість будівництва зросла на 20% - СЕО ПБГ "Ковальська"

18:52 10.06.2022
Бої за Сєвєродонецьк тривають, окупанти готуються до відновлення наступу на Слов'янськ – Генштаб

Бої за Сєвєродонецьк тривають, окупанти готуються до відновлення наступу на Слов'янськ – Генштаб

13:30 10.06.2022
Голова Держтуризму: На жаль, ми не можемо говорити про початок туристичного сезону на півдні України

Голова Держтуризму: На жаль, ми не можемо говорити про початок туристичного сезону на півдні України

11:12 10.06.2022
Україна на фронті поступається РФ у кількості артилерії у 10-15 разів - ГУР

Україна на фронті поступається РФ у кількості артилерії у 10-15 разів - ГУР

09:15 10.06.2022
Втрати ворога за добу становили майже 200 осіб о/с, 11 танків, 9 РСЗВ, 10 безпілотників

Втрати ворога за добу становили майже 200 осіб о/с, 11 танків, 9 РСЗВ, 10 безпілотників

08:52 10.06.2022
До 491 зросла кількість поранених дітей в результаті російської агресії

До 491 зросла кількість поранених дітей в результаті російської агресії

20:31 09.06.2022
У Сєвєродонецьку тривають запеклі бої, окупанти відступили

У Сєвєродонецьку тривають запеклі бої, окупанти відступили

20:29 09.06.2022
Війна в Україні забрала життя щонайменше 4302 цивільних, ще 5217 поранено

Війна в Україні забрала життя щонайменше 4302 цивільних, ще 5217 поранено

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський вдячний країнам Заходу та міжнародним організаціям за фінансову підтримку України

Смертний вирок громадянам Великої Британії в Донецьку – сигнал усім, хто не хоче зруйнувати відносини з Москвою, – Зеленський

Трикутник Київ-Лондон-Варшава вибудувався сам по собі – Зеленський студентам і викладачам британських університетів

Я не готовий просити незалежність у Москви. Вона нам належить – Зеленський студентам і викладачам британських університетів

Бої за Сєвєродонецьк тривають, окупанти готуються до відновлення наступу на Слов'янськ – Генштаб

ОСТАННЄ

ЗСУ знищено 39 окупантів та 11 одиниць техніки, зокрема РЕБ "Борисоглєбськ-2"

На Сумщині за добу окупанти обстріляли три громади, одна людина загинула

За добу в результаті обстрілів Донецької області загинуло двоє та поранено семеро людей

Влада Шанхаю знову відправляє 2,7 млн осіб на карантин через COVID-19

Французькі експерти допомагають збирати докази російських воєнних злочинів у Чернігівській області

США не шукають конфлікту в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, але готові захищати свої інтереси - Пентагон

Російські окупанти просуваються у бік Слов'янська, посилюють угруповання на цьому напрямку

Зеленський вдячний країнам Заходу та міжнародним організаціям за фінансову підтримку України

Смертний вирок громадянам Великої Британії в Донецьку – сигнал усім, хто не хоче зруйнувати відносини з Москвою, – Зеленський

Трикутник Київ-Лондон-Варшава вибудувався сам по собі – Зеленський студентам і викладачам британських університетів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА