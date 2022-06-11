Українські війська продовжують зупиняти окупантів, наскільки вистачає зброї

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська продовжують зупиняти російських окупантів, наскільки вистачає зброї.

"Росія хоче розбити кожне місто Донбасу. Кожне. І це не перебільшення. Як Волноваху, як Маріуполь. Усі ці руїни в колись щасливих містах. Чорні сліди від пожеж. Воронки від вибухів. Це і є все, що може дати Росія сусідам, Європі, світу", - заявив Зеленський у відеозверненні у ніч на суботу.

"Мабуть, це найбільш швидкий приклад повної деградації будь-якої держави – той шлях, який пройшла Росія за 107 днів війни", - додав він.

Глава держави наголосив, що українські військові роблять усе, щоб зупинити наступ окупантів, наскільки це можливо.

"Наскільки вистачає важкої зброї, сучасної артилерії. Усього того, що ми запитували і продовжуємо запитувати в наших партнерів", - зазначив президент.