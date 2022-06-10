Нацгвардійці за тиждень затримали 11 підозрюваних у причетності до діяльності бойовиків

Військовослужбовці Національної гвардії України затримали та передали до правоохоронних органів 11 осіб за підозрою в причетності до діяльності незаконних збройних формувань на території України за минулий тиждень, повідомляється на сайті Нацгвардії.

Як розповів генерал-майор Олексій Надточий під час брифінгу, незважаючи на значну перевагу противника у живій силі та техніці, сили оборони продовжують утримувати місто Сєвєродонецьк Луганської області, де основним осередком оборони є підрозділи і військові частини Національної гвардії України.

Підрозділи розвідки Національної гвардії виявили 364 цілі супротивника. По більшості з них було завдано вогневого ураження.