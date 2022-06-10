"Нафтогаз" звільнив топменеджера, який купив новий Bentley

НАК "Нафтогаз України" звільнила радника голови правління Олега Діденка, який із жовтня 2021 року займався проблемною заборгованістю у групі.

"Компанія не коментує і не несе відповідальності за особисте життя співробітників", - наголошується у телеграм-каналі "Нафтогазу".

Раніше у соцмережах поширилася інформація, що топменжджер НАК наприкінці травня придбав новий автомобіль Bentley Bentayga. Народний депутат Олексій Кучеренко на своїй сторінці у фейсбуці оприлюднив документи, де зазначено, що йдеться про Діденка.

Як повідомлялося, Діденко очолював ГК "Газ України" і був директором із проблемної заборгованості та газорозподільних мереж "Нафтогазу України" з 2014-го до травня 2020 року.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни (100% "Укргазвидобування" та 50%+1 акція ПАТ "Укрнафта"). Група також є монополістом зі зберігання природного газу в підземних сховищах (100% "Укртрансгаз") і транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни (100% "Укртранснафта"), активно розвиває напрям постачання газу побутовим споживачам.