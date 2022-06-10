Події

15:20 10.06.2022

Зеленський зустрівся в Києві з міністром оборони Великої Британії

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Зеленський зустрівся в Києві з міністром оборони Великої Британії

Велика Британія показує своє лідерство у питаннях підтримки України щодо зброї, фінансів та санкцій, сказав президент України Володимир Зеленський у п'ятницю під час зустрічі з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Цінуємо таку дійсно справжню, об'єднану роботу, коли слова, спілкування постійно переходять у дії. Вдячний загалом Великій Британії, уряду, прем'єр-міністру. Ми часто спілкуємося з Борисом Джонсоном, знаю, що на рівні міністрів такий самий теплий контакт", - сказав Зеленський.

У свою чергу Воллес зазначив, що бачить багато спільного в нашій історії. "Ми бачимо, що Україна здатна витіснити Росію із Донбасу. Ми бачимо, що режим на рівні колапсу в тому, що стосується військової міці. Вони також на межі виснаження", - сказав він про Росію.

Теги: #зеленський #воллес

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