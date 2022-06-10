Держкіно просить організаторів показів українських фільмів в Україні та за кордоном узгоджувати такі заходи з усіма правовласниками

Державне агентство з питань кіно просить організаторів показів українських фільмів в Україні та за кордоном узгоджувати такі заходи з усіма правовласниками і Держкіно.

"Ми щиро вдячні кожному з вас за популяризацію українського кіно, підтримку української культури за цих складних часів та організацію показів українських картин і в Україні, і за її межами. Хотіли б нагадати всім, хто хоче демонструвати українські фільми і з комерційною, і з некомерційною метою, про необхідність узгодження таких показів із усіма правовласниками, а саме режисерами або продюсерами, і - обов'язково - з Державним агентством України з питань кіно", - йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

У Держкіно зазначають, що прохання дотримуватись процедури узгодження показів фільмів пов'язане з тим, щоб уберегтися від шахраїв, які можуть скористатися можливістю організації благодійних зборів коштів, а також для забезпечення належної якості проведення заходів.