Події

15:06 10.06.2022

Держкіно просить організаторів показів українських фільмів в Україні та за кордоном узгоджувати такі заходи з усіма правовласниками

1 хв читати
Держкіно просить організаторів показів українських фільмів в Україні та за кордоном узгоджувати такі заходи з усіма правовласниками

Державне агентство з питань кіно просить організаторів показів українських фільмів в Україні та за кордоном узгоджувати такі заходи з усіма правовласниками і Держкіно.

"Ми щиро вдячні кожному з вас за популяризацію українського кіно, підтримку української культури за цих складних часів та організацію показів українських картин і в Україні, і за її межами. Хотіли б нагадати всім, хто хоче демонструвати українські фільми і з комерційною, і з некомерційною метою, про необхідність узгодження таких показів із усіма правовласниками, а саме режисерами або продюсерами, і - обов'язково - з Державним агентством України з питань кіно", - йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

У Держкіно зазначають, що прохання дотримуватись процедури узгодження показів фільмів пов'язане з тим, щоб уберегтися від шахраїв, які можуть скористатися можливістю організації благодійних зборів коштів, а також для забезпечення належної якості проведення заходів.

Теги: #держкіно

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:01 17.04.2022
Голова Держкіно Кудерчук закликає організаторів Каннського кінофестивалю не допускати до участі фільми російського виробництва

Голова Держкіно Кудерчук закликає організаторів Каннського кінофестивалю не допускати до участі фільми російського виробництва

13:42 26.01.2022
Уряд передав Національний центр Довженка у сферу управління Держкіно

Уряд передав Національний центр Довженка у сферу управління Держкіно

13:18 04.01.2022
Держкіно у 2021 році не заборонило жодного російського фільму, демонстрацію трьох - дозволило

Держкіно у 2021 році не заборонило жодного російського фільму, демонстрацію трьох - дозволило

07:29 07.12.2021
У Держкіно визначили трьох переможців, які отримають грант президента України молодим діячам у галузі кінематографії

У Держкіно визначили трьох переможців, які отримають грант президента України молодим діячам у галузі кінематографії

09:37 17.11.2021
Кабмін передав Держкіно під координацію уряду

Кабмін передав Держкіно під координацію уряду

18:19 12.11.2021
Виділення Держкіно з Мінкультури пов'язане з необхідністю посилити цей напрям - Шмигаль

Виділення Держкіно з Мінкультури пов'язане з необхідністю посилити цей напрям - Шмигаль

14:01 28.10.2021
Кабмін передав майнові комплекси держкіностудій від Мінкультури в управління Держкіно

Кабмін передав майнові комплекси держкіностудій від Мінкультури в управління Держкіно

17:48 29.07.2021
Рада з держпідтримки кінематографії затвердила перелік із 22 кінопроектів-переможців конкурсного відбору Держкіно

Рада з держпідтримки кінематографії затвердила перелік із 22 кінопроектів-переможців конкурсного відбору Держкіно

08:10 15.07.2021
Зняття мого нового проекту з конкурсу на держфінансування є реакцією на критику влади і підтримку переслідуваних активістів - Сенцов

Зняття мого нового проекту з конкурсу на держфінансування є реакцією на критику влади і підтримку переслідуваних активістів - Сенцов

13:15 06.07.2021
Держкіно у першому півріччі 2021 року заборонило сім українських і російських фільмів та серіалів для демонстрації в Україні

Держкіно у першому півріччі 2021 року заборонило сім українських і російських фільмів та серіалів для демонстрації в Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Євросоюз може зробити історичний крок, підтвердивши приналежність народу України до європейської сім'ї – Зеленський на Копенгагенському саміті за демократію

Україна на фронті поступається РФ у кількості артилерії у 10-15 разів - ГУР

СБУ повідомила політтехнологу Медведчука про підозру в держзраді

У Сєвєродонецьку тривають вуличні бої, оточення українським військам не загрожує

На Запоріжжі вдається зривати плани окупантів, на Харківщині рухаємося вперед

ОСТАННЄ

Харків обстрілюють менш інтенсивно, але потужнішою зброєю - Терехов

Понад 370 звільнених населених пунктів України вже розміновано - заступник глави ОП

Передані Чехією понтонні мости прибули в Україну

Голові Шевченківської ОТГ Пилипенку, викраденому окупантами в березні, вдалося повернути додому

Відновлено електропостачання спального району Харкова, що найбільше постраждав від ворожих обстрілів

Порошенко: Усі зусилля мають бути спрямовані на набуття Україною статусу кандидата в члени ЄС

Україна має унікальний шанс заскочити у поїзд ЄС - посол Литви

У Бучанському районі Київської області вантажний автомобіль підірвався на міні

"Нафтогаз" звільнив топменеджера, який купив новий Bentley

Зеленський зустрівся в Києві з міністром оборони Великої Британії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА