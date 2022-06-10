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14:19 10.06.2022

Швейцарія схвалила шостий пакет санкцій, що включає ембарго на російську нафту

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Швейцарія схвалила шостий пакет санкцій, що включає ембарго на російську нафту

Швейцарія слідом за Євросоюзом схвалила шостий пакет санкцій проти Росії через агресію проти України, що включає ембарго на російську нафту, йдеться у пресрелізі на сайті уряду країни.

"Федеральна рада 10 червня ухвалила рішення про схвалення нових санкцій ЄС проти Росії та Білорусії", - йдеться у ньому.

Крім того, Берн вирішив упровадити "фінансові санкції та заборону на в'їзд у країну ще для 100 осіб". Це громадяни Росії та Білорусі - військовослужбовці, представники політичних кіл, бізнесмени, особи, які займаються поширенням дезінформації, як вважають у Швейцарії.

Також санкції Берна, як і санкції Брюсселя, передбачають відключення від міжнародної системи SWIFT чотирьох банків - російських та білоруських.

Шостий пакет санкцій ЄС щодо Росії був узгоджений наприкінці травня та набув чинності в Євросоюзі на початку червня. Цими санкціями, зокрема, передбачено заборону на імпорт сирої нафти та деяких нафтопродуктів із Росії. Зазначається, що поетапна відмова від сирої нафти займе у ЄС близько півроку, а від нафтопродуктів - до восьми місяців.

Крім того, санкції передбачають відключення від міжнародної системи SWIFT ще трьох російських банків - Сбербанку, "Московского кредитного банка" і "Россельхозбанка". Крім них, із системи виключать Білоруський банк розвитку та реконструкції.

Теги: #рф #санкції #швейцарія

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