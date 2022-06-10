Україна та Польща збільшать пропускну спроможність пункту "Краковець – Корчова"

Україна та Польща в межах проєкту "Відкритий кордон" домовилися протягом наступних тижнів збільшити пропускну спроможність на пункті пропуску "Краковець – Корчова" щонайменше на 50%.

Як зазначається у повідомленні на офіційній сторінці Міністерства інфраструктури України у фейсбуці, зокрема, цього передбачається досягти шляхом збільшення кількості смуг для вантажівок і створення додаткових павільйонів для митного і паспортного контролю.

Відповідних домовленостей було досягнуто у межах міжурядових консультацій, що відбулися на пункті пропуску "Краковець – Корчова".

"Збільшення пропускної здатності є питанням економічної безпеки. Саме тому ми запускаємо "Відкритий кордон", покликаний ефективно вирішувати питання пропускної спроможності на кордонах. Наші пріоритети на цьому шляху – реконструкція існуючих та побудова нових пунктів пропуску, включно з під’їзними дорогами до них, а також запровадження спільного контролю. Розраховуємо, що збільшення пропускної спроможності пропуску "Краковець – Корчова" розвантажить інші пункти пропуску польсько-українського кордону", – наведено слова міністра інфраструктури Олександра Кубракова у повідомленні.

Роботи з обох боків кордону розпочинаються вже сьогодні, а нові павільйони на пунктах пропуску буде створено найближчими тижнями.

Домовленості передбачають:

- створення Польщею інфраструктури, яка дасть змогу збільшити до одинадцяти кількість смуг руху для вантажівок;

- надання Польщею українським прикордонникам контейнерного модуля для створення та запуску нового пункту пропуску;

- забезпечення польською та українською сторонами необхідної кількості прикордонників та митників.

У межах проєкту "Відкритий кордон" планується повністю побудувати нові та модернізувати наявні пункти пропуску на західних кордонах.

Раніше у червні уряд України створив Робочу групу з питань розвитку та розбудови пунктів пропуску "Відкритий кордон", яку очолив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Новий формат дасть змогу оперативно вирішувати всі проблеми на українсько-польському кордоні, а також розробити спільний покроковий план щодо покращення роботи пунктів пропуску.