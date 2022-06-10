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11:12 10.06.2022

Україна на фронті поступається РФ у кількості артилерії у 10-15 разів - ГУР

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Україна на фронті поступається РФ у кількості артилерії у 10-15 разів - ГУР

Україна на фронті має одну артилерійську зброю на 10-15 російських артзнарядь, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"Все наразі залежить від того, що [Захід] дасть нам. Україна має одну артилерійську зброю на 10-15 російських артилерійських знарядь. Наші західні партнери дали нам близько 10% того, що вони мають", - сказав Скібіцький The Guardian у п'ятницю.

За його словами, наразі триває артилерійська війна.

"І ми програємо з точки зору артилерії", - вважає Скібіцький.

Представник ГУР зазначив, що Україна використовує від 5 до 6 тис. артилерійських снарядів на день.

"Ми майже витратили всі наші [артилерійські] боєприпаси і тепер використовуємо стандартні снаряди НАТО 155 калібру. Європа також постачає снаряди меншого калібру, але оскільки Європа вичерпується, їх кількість стає меншою", - додав Скібіцький.

Теги: #артилерія

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