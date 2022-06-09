Глава Мін'юсту Латвії доручив розробити закон, який дозволяє відчужувати російську та білоруську власність
Міністр юстиції Латвії Яніс Борданс доручив експертам Мін'юсту до 17 червня розробити закон, що дозволяє провести відчуження санаторіїв "Білорусія" і "Янтарний берег", що належать Білорусі, в Юрмалі, а також російського Будинку Москви в Ризі, повідомив сам міністр у твіттері.
Міністр вважає, що цю нерухомість може бути використано, зокрема, для розміщення українських біженців, реабілітації потерпілих.
За його словами, повідомляє агентство BNS, у Латвії вже існує правовий механізм, у рамках якого можна конфіскувати майно у кримінальному процесі.
Але для того, щоб законодавець ясно висловив свою волю і дозволив юридичні нюанси, потрібен спеціальний закон, щоб усунути будь-які перешкоди та інтерпретації щодо відчуження цієї власності, належної Росії та Білорусі, наголосив Борданс.