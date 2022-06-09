Події

21:25 09.06.2022

Генсек Ради Європи Бурич засудила смертні вироки трьом іноземцям так званим судом у Донецьку

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Генсек Ради Європи Бурич засудила смертні вироки трьом іноземцям так званим судом у Донецьку

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич рішуче засудила винесення смертного вироку двом полоненим британцям та марокканцю так званим судом у Донецьку.

"Рішуче засуджую смертні вироки, винесені сьогодні в окупованому українському місті Донецьку. Смертна кара несумісна з людською гідністю і являє собою нелюдське і принижувальне гідність поводження. Їй немає місця на європейському континенті" - сказано у заяві, поширеній у четвер Радою Європи.

Бурич від імені Ради Європи закликала дотримуватися "загальноєвропейських принципів прав людини, з якими сьогоднішнє рішення несумісне".

 

 

Теги: #рф #суд #україна #європа #інодобровольці

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