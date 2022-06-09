Американські ветерани прибули в Україну, щоб підтримати українських військових, які постраждали на фронті

Американські ветерани прибули в Україну, щоб підтримати українських солдатів, які отримали поранення на фронті, повідомив на брифінгу в Медіацентрі Україна ветеран збройних сил США та паралімпієць Джосеф Вудке.

За його словами, він втратив обидві ноги після поранення на війні в Афганістані, тож хотів би на власному прикладі показати українським ветеранам, що після ампутації життя не закінчується.

"Після того, як розпочалася ця війна, я подумав, що мені вдасться зустрітися з якимись ветеранами, розповісти свою історію, як відбувається процес реабілітації. Можливо, відповісти на якісь питання, які у них будуть", - цитує Вудке пресслужба Медіацентру.

Зазначається, що ще один американський ветеран, колишній спецназівець США та співзасновник організації Aerial Recovery Group Джеремі Лок, їхня організація вже кілька місяців допомагає Україні, а 10 червня відбудуться консультації щодо створення в Україні сучасної лікарні для солдатів за прикладом тієї, де лікуються американські ветерани.

"Будемо мати розмову з донорами щодо спорудження лікарні подібної до американського медичного центру Волтер Рід. Ми приїхали підтримати цю ініціативу, а також, щоб донести інформацію про це в Сполучених Штатах", - заявив Лок.

За словами Вудке, саме у лікарні Волтер Рід, де він лікувався після поранення, побачив інших ветеранів із ампутаціями. І це допомогло йому рухатися далі.

"Мені був 21 рік, я щойно втратив обидві ноги, тож було важливо побачити також людину з подвійною ампутацією, яка просто входить до кімнати, і що це можливо. Саме для цього я тут. Щоб показати, що ваше життя не закінчилося, якщо ви постраждали. І можна мати добре життя", - запевняє Вудке.

Джеремі Лок розповів, що у США зараз існує величезна підтримка України та боротьби, яку веде український народ.

"Ми підтримуємо Україну та її народ. Дуже пишаємося, що можемо допомогти нації, яка так об'єдналася", - підсумував він.