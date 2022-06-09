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19:42 09.06.2022

Депутати пропонують Раді звернутися до ООН із закликом не допустити усиновлення росіянами викрадених та депортованих українських дітей

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Депутати пропонують Раді звернутися до ООН із закликом не допустити усиновлення росіянами викрадених та депортованих українських дітей

Група народних депутатів з різних фракцій пропонує Верховній Раді звернутися до Комітету ООН з прав людини, з прав дитини, Міжнародного суду ООН у Гаазі, до Верховного комісара ООН у справах біженців із закликом не допустити усиновлення громадянами Російської Федерації викрадених і депортованих українських дітей.

Відповідний проєкт постанови №7450 зареєстровано в парламенті 9 червня.

Водночас парламентарі пропонують закликати ООН негайно вдатися до рішучих кроків для повернення на підконтрольну Україні територію дітей – громадян України, викрадених та примусово вивезених до Росії, інших країн або в межах тимчасово окупованих територій України.

У проєкті звернення народні депутати акцентують на тому, що Російська Федерація, порушуючи всі норми міжнародного права, примусово депортує на свою територію та переміщує на тимчасово окуповані території України мільйони громадян України, серед яких – діти, зокрема діти-сироти та діти, позбавлені батьківської опіки.

Водночас, намагаючись легалізувати викрадення українських дітей, які не мають батьків і які не можуть захистити себе повністю самостійно, президент РФ 30 травня підписав указ про набуття у спрощеному порядку російського громадянства такими дітьми з України, зокрема тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Це дозволить у майбутньому росіянам усиновлювати викрадених українських дітей.

"Тисячі дітей, які опинилися на чужій території, є заручниками держави-окупанта. Дітьми дуже легко маніпулювати та використовувати у своїх цілях, і зокрема для пропаганди. Примусове вивезення Російською Федерацією українських дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, батьки яких загинули на війні Російської Федерації проти України, є грубим порушенням прав і свобод таких дітей", – наголошується у проєкті ухвали.

Серед авторів законодавчої ініціативи – Тетяна Скрипка, Микита Потураєв, Євгенія Кравчук, Єлизавета Богуцька (усі з фракції "Слуга народу"), Микола Княжицький, Софія Федина, Володимир В'ятрович ("Європейська солідарність"), Олександр Абдуллін ("Батьківщина"), Ірина Констанкевич (група "За майбутнє").

 

 

Теги: #рф #рада #діти #позиція

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