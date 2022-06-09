Багатоквартирні проєкти житла для переселенців розглядають у Деражні Хмельницької області

Благодійна організація "Житло для ВПО" уклала меморандум із Деражнянською міськрадою про реалізацію у місті проєктів будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

"Міський голова Андрій Колпак підтримав ініціативу щодо створення проєктів нового будівництва на території міста для розміщення ВПО. У м.Деражня було визначено три перспективні ділянки під забудову, і група архітекторів нашої спільноти вже розпочала розглядати кілька варіантів щодо розміщення житла для переселенців", – повідомляється на фейсбук-сторінці організації.

Згідно з ним, вже проводяться проєктно-вишукувальні роботи на земельній ділянці на масиві "Сукровик", де планується будівництво багатоквартирного будинку.

За даними організації, з початку повномасштабної війни у місті оселилося майже 3 тис. внутрішньо переміщених осіб.