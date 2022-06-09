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18:30 09.06.2022

Зеленський підписав указ щодо запровадження санкцій проти Володимира Путіна і топчиновників із РФ

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Зеленський підписав указ щодо запровадження санкцій проти Володимира Путіна і топчиновників із РФ

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України щодо запровадження санкцій проти керівництва РФ, зокрема проти президента країни Володимира Путіна, його прессекретаря Дмитра Пєскова, голови уряду РФ Михайла Мішустіна тощо.

Відповідний указ №400/2022 розміщено на сайті українського президента у четвер.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 червня 2022 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться у документі.

До нього також додається відповідне рішення РНБО із переліком представників керівництва РФ, проти яких запроваджуються санкції.

До зазначеного переліку, зокрема, увійшли президент РФ Володимир Путін, його прессекретар Дмитро Пєсков, голова російського уряду Михайло Мішустін разом зі своїми заступниками, керівник апарату уряду РФ Дмитро Григоренко, міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев, міністр оборони Сергій Шойгу, голова МЗС РФ Сергій Лавров тощо.

Загалом санкції запроваджено проти 35 представників керівництва РФ. До них застосовується повний санкційний пакет, який, серед іншого, передбачає повне блокування активів, заборону в'їзду на територію України тощо.

Згідно зі згаданим рішенням РНБО, МЗС України має найближчим часом поінформувати компетентні органи ЄС, США та інших держав про застосування санкцій та "порушити перед ними питання щодо запровадження аналогічних обмежувальних заходів".

"Цей указ набуває чинності з дня опублікування", - наголошується в указі глави Української держави.

Теги: #рф #путін #санкції

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