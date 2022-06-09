"Суд" у Донецьку засудив двох полонених британців та марокканця до страти

Так званий суд у Донецьку засудив до смертної кари іноземних добровольців, що воювали на боці України – марокканця та двох британців, повідомляють російські ЗМІ.

Підданих Великої Британії Шона Піннера, Ейдена Асліна та королівства Марокко Саадуна Брагіма звинуватили у найманстві та в скоєнні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення так званого конституційного ладу невизнаного ніким, окрім РФ, утворення – "ДНР".

За інформацією ЗМІ, британці та марокканець здалися в полон.