Події

17:21 09.06.2022

"Суд" у Донецьку засудив двох полонених британців та марокканця до страти

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"Суд" у Донецьку засудив двох полонених британців та марокканця до страти

Так званий суд у Донецьку засудив до смертної кари іноземних добровольців, що воювали на боці України – марокканця та двох британців, повідомляють російські ЗМІ.

Підданих Великої Британії Шона Піннера, Ейдена Асліна та королівства Марокко Саадуна Брагіма звинуватили у найманстві та в скоєнні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення так званого конституційного ладу невизнаного ніким, окрім РФ, утворення – "ДНР".

За інформацією ЗМІ, британці та марокканець здалися в полон.

Теги: #суд #вирок #донецьк #іноземці

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