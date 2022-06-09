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15:41 09.06.2022

Літаки РФ завдали удару по Україні з території Білорусі - Генштаб ЗСУ

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Літаки РФ завдали удару по Україні з території Білорусі - Генштаб ЗСУ

Російські літаки завдали ракетного удару по території Житомирської області з території Білорусі, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

"Щодо напрямку Білорусі. Наступальних угруповань противника також там не створено. Але, наприклад, сьогодні з одного з аеродромів Республіки Білорусь противник, Збройні сили РФ, підняв свої літаки і завдав ракетного удару по території України", - повідомив Громов на брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у четвер.

Він уточнив, що удар крилатою ракетою X-59 стався о 1:15 ночі по Житомирському регіону. "Два літаки було залучено з району Мозиря, Гомельської області, Республіка Білорусь, аеродром Барановичі. Два літаки Су-34 та один літак Су-30", - додав Громов.

Теги: #удар #білорусь #житомирська_область

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