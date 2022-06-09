Події

15:29 09.06.2022

Спецслужби РФ роблять спроби зриву контрактів щодо постачання в Україну озброєнь - Міноборони України

1 хв читати
Спецслужби РФ роблять спроби зриву контрактів щодо постачання в Україну озброєнь - Міноборони України

Спецслужби Росії активно вживають заходів, спрямованих на запобігання придбанню та отриманню Україною озброєнь та військової техніки, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Спецслужби РФ посилили підривну діяльність у різних країнах світу з метою зриву підписання контрактів Україною щодо придбання та постачання озброєння та військової техніки, а також їхня підривна діяльність направлена на зриви самого постачання цієї техніки та озброєння", - сказала Маляр на брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у четвер.

Теги: #озброєння #спецслужба_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:57 27.05.2022
Ще більше важкого озброєння США на шляху до України - Кулеба

Ще більше важкого озброєння США на шляху до України - Кулеба

13:47 24.05.2022
Спецслужби РФ вербували українських дітей для збору інформації через ігри на смартфонах - СБУ

Спецслужби РФ вербували українських дітей для збору інформації через ігри на смартфонах - СБУ

18:37 17.05.2022
Міністри оборони ЄС погодилися надати Україні 500 млн євро на озброєння, рішення ще має бути формалізовано

Міністри оборони ЄС погодилися надати Україні 500 млн євро на озброєння, рішення ще має бути формалізовано

17:40 26.04.2022
Командувач ЗС Литви: У нас все ще є зброя, яка може бути передана Україні

Командувач ЗС Литви: У нас все ще є зброя, яка може бути передана Україні

12:01 24.04.2022
Єрмак закликав міжнародних партнерів до поставок Україні важкого озброєння, щоб ефективніше протистояти РФ

Єрмак закликав міжнародних партнерів до поставок Україні важкого озброєння, щоб ефективніше протистояти РФ

12:48 22.04.2022
Резніков закликав дати Україні важке озброєння та запровадити глобальне ембарго на російську нафту й газ

Резніков закликав дати Україні важке озброєння та запровадити глобальне ембарго на російську нафту й газ

17:41 14.04.2022
Російські спецслужби реалізують плани проведення терактів у РФ для нагнітання антиукраїнської істерії - Центр протидії дезінформації

Російські спецслужби реалізують плани проведення терактів у РФ для нагнітання антиукраїнської істерії - Центр протидії дезінформації

09:23 07.04.2022
Україна потребує літаків, протикорабельних ракет, бронетранспортерів, важких систем ППО - Кулеба

Україна потребує літаків, протикорабельних ракет, бронетранспортерів, важких систем ППО - Кулеба

10:43 01.04.2022
У Пентагоні розраховують на завершення постачання зброї Україні на $800 млн до середини квітня - ЗМІ

У Пентагоні розраховують на завершення постачання зброї Україні на $800 млн до середини квітня - ЗМІ

17:34 03.03.2022
Міноборони Канади оголосило про постачання летального озброєння Україні

Міноборони Канади оголосило про постачання летального озброєння Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав указ щодо запровадження санкцій проти Володимира Путіна і топчиновників із РФ

"Суд" у Донецьку засудив двох полонених британців та марокканця до страти

Літаки РФ завдали удару по Україні з території Білорусі - Генштаб ЗСУ

ЄС виділяє додаткові EUR205 млн гуманітарної допомоги Україні

Окупанти планують випускати українських полонених на мінні поля - СБУ

ОСТАННЄ

До законопроєкту про компенсацію за пошкоджене житло подано 707 поправок – нардеп

Зеленський підписав указ щодо запровадження санкцій проти Володимира Путіна і топчиновників із РФ

Греція зобов'язана забезпечити демілітаризацію островів в Егейському морі - Ердоган

Німеччина надасть Україні EUR3,5 млн на закупівлю техніки для ремонту електромереж і ще до EUR22,5 млн кредитів від KfW

Клопотання про продовження терміну тримання під вартою Медведчуку розглядатиме Личаківський райсуд Львова

Унаслідок російського вторгнення втратили житло 150 тисяч харків'ян - Терехов

"Суд" у Донецьку засудив двох полонених британців та марокканця до страти

БЕБ викрило легалізацію російською компанією понад 140 млн грн під виглядом виплати дивідендів

Окупаційна адміністрація Мелітополя шукає холодильники для зберігання трупів російських військових – ГУР МО

Літаки РФ завдали удару по Україні з території Білорусі - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА