Спецслужби РФ роблять спроби зриву контрактів щодо постачання в Україну озброєнь - Міноборони України

Спецслужби Росії активно вживають заходів, спрямованих на запобігання придбанню та отриманню Україною озброєнь та військової техніки, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Спецслужби РФ посилили підривну діяльність у різних країнах світу з метою зриву підписання контрактів Україною щодо придбання та постачання озброєння та військової техніки, а також їхня підривна діяльність направлена на зриви самого постачання цієї техніки та озброєння", - сказала Маляр на брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у четвер.